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HDP’nin Kılıçdaroğlu’ndan 11 talebi! Görüşme ne zaman olacak?

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 08:48
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki görüşme öncesi dikkat çeken görüntüler Almanya'dan geldi. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Berlin'de terör örgütü PKK'nın etkinliğine katıldı. Teröristbaşı Öcalan'a selam gönderen Sezai Temelli'nin Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeye katılıp katılmayacağı ise merak ediliyor. HDP'li Mithat Sancar ise Kılıçdaroğlu ile görüşmeye ilişkin "Henüz netleşmiş bir takvim yok" dedi.
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