HDP'nin asıl amacı ne? Parti binalarına saldırılarla ne hedefleniyor? A Haber canlı yayınında kritik değerlendirme

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber canlı yayınından HDP'nin kapatılması davası ve parti binalarına yapılan saldırıları değerlendirdi.