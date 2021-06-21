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HDP'nin asıl amacı ne? Parti binalarına saldırılarla ne hedefleniyor? A Haber canlı yayınında kritik değerlendirme
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Giriş: 21.06.2021 14:21
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber canlı yayınından HDP'nin kapatılması davası ve parti binalarına yapılan saldırıları değerlendirdi.