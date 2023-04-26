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HDP’nin adayına terör gözaltısı! Ayten Dönmez PKK'da faaliyet gösterdiği gerekçesiyle gözaltında

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 11:20
HDP'nin Kocaeli'den milletvekili adayı gösterdiği Ayten Dönmez, PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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