14 Mart 2023, Salı
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HDP'nin adayı da Kılıçdaroğlu mu?
HDP'nin adayı da Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu'nun görüşme mesajı sonrası HDP'den destek mesajları. Koalisyon içinde koalisyon nasıl olacak? Altılı koalisyonda küçük partilerin yeni formülü krize neden olabilir mi? Konun detaylarını canlı yayın konuklarımız Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Ceyhun Bozkurt aktardı.