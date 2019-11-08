HDP'li vekil Meclis kürsüsünde Müge Anlı'yı hedef aldı
HDP bu kez ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı üzerinden provokasyona kalkıştı. Açıkça yalana başvurdu ama Cumhur İttifakı buna geçit vermedi.
HDP'li Erdal Aydemir'in çarpıtmaya çalıştığı olayın aslını AK Partili Mehmet Muş ortaya koydu.
Muş: "Bir vatandaşımız katılıyor Zazaca konuşuyor ama stüdyoda kimse bilmiyor anlamıyor. O anda bir çeviri imkanı yok. RTÜK kurallarına göre ya bir çevirmen bulmanız lazım ya da anlaşılabilir bir hale getirmeniz gerekiyor. Kanal bunu yapamıyor dolayısıyla yayını kesmek zorundayım diyor. Bu buradan alınıp efendim Zazacaya düşmanlıkmış gibi bir algı oluşturmanın manası yok!" dedi.
Aydemir, provokasyona devam etmek istedi ama bu kez devreye Meclis Başkan Vekili Levent Gök girdi.
CHP'li Gök, HDP'li Aydemir'in Zazaca konuşmaya devam etmesi üzerine "Sayın Aydemir lütfen herkesin anlayabildiği ortak dilimizle konuşalım." dedi.
Bu yaşananların ardından AK Partili Muş: "Anayasamıza göre dilimiz Türkçe'dir ve burada da Türkçe konuşuruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti ve MHP'li vekiller tepkisini sıra kapaklarına vurarak gösterdi. CHP'li Gök uyarısını yineledi. Mehmet Muş bu yaşananlar üzerine "Bu nifak tohumu ekmekten başka bir şey değildir. Bunu doğru bulmuyoruz." diyerek HDP'li ismin provokatif açıklamalarına tepki gösterdi.
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