26 Haziran 2022, Pazar
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HDP'li vekil Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre'ye PKK gözaltısı! PKK'lılarla sarmaş dolaş fotoğraf çektirdi
HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristlerle çektirdiği fotoğrafların ortaya çıkmasının gözaltına alındı. Cemre'nin adresinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale ele geçirildi.