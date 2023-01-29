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HDP'li Tülay Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Türkiye'ye 'soykırımcı' dedi terörist başına 'özgürlük' istedi

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Giriş: 29.01.2023 18:35
HDP'li vekil Tülay Hatimoğulları, İstanbul'da düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi isimli etkinlikte, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, Türkiye'ye soykırım iftirası attı. Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın 4 parçasından biri olarak nitelendiren Hatimoğulları, "İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor." şeklinde skandal açıklamalar yaptı.
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