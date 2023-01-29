HDP'li Tülay Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Türkiye'ye 'soykırımcı' dedi terörist başına 'özgürlük' istedi

HDP'li vekil Tülay Hatimoğulları, İstanbul'da düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi isimli etkinlikte, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, Türkiye'ye soykırım iftirası attı. Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın 4 parçasından biri olarak nitelendiren Hatimoğulları, "İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor." şeklinde skandal açıklamalar yaptı.