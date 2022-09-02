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HDP'li Semra Güzel nasıl yakalandı nereye kaçacaktı?

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Giriş: 02.09.2022 20:07
PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında arama kararı bulunan HDP Milletvekili Semra Güzel düzenlenen operasyonla yakalandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başbuğ Güzel'in yakalanmasıyla çok farklı belge ve bilgilere ulaşılabileceğinin altını çizerken, Güzel'in peruk takmasına da değindi. Başbuğ "Kandil bölgesine gidecekti ama bunu yapamadı. Semra Güzel daha güvenli hissetmek adına Yunanistan'a gitmek istedi. Peruk takıp kıyafet değiştirmiş bu bile devletten korkuyu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
HDP’li Semra Güzel nasıl yakalandı?
HDP'li Semra Güzel nasıl yakalandı?
Son dakika: HDP’li Semra Güzel yakalandı
Son dakika: HDP'li Semra Güzel yakalandı
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