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HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'lı dostlarını koruma çabası! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! KAAN korkusu dağları sardı...

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Giriş: 03.05.2023 01:57
Güncelleme:03.05.2023 01:57
Seçimler için artık son viraja girilirken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu verdiği vaatlerle Kandil'i sevindirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası HDP'den resmi olarak destek açıklaması gelirken HDP'li isimler Türkiye'nin gurur projelerini hedef almaya devam ediyor. HDP'li Pervin Buldan geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılan Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'la birlikte Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Buldan "O savaş uçaklarından bombalar yağacak diyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır" ifadelerini kullandı.
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