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HDP'li Pervin Buldan Suriye - Irak Tezkeresi'ne yanlışlıkla 'evet' dediği o anlar

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Giriş: 26.10.2021 20:10
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği anlarda TBMM'de ilginç anlar yaşandı. Tezkerenin TBMM'den geçmemesi için yoğun çaba harcayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oylama sırasında yanlışlıkla "evet" oyu kullandı. Buldan böylece Mehmetçik'in Irak-Suriye'de kalmasına 'yanlışlıkla da' olsa evet demiş oldu. İşte detaylar...
HDP’li Buldan’ın tezkereye evet dediği o anlar
HDP'li Buldan'ın tezkereye evet dediği o anlar
HDP’li Pervin Buldan Suriye - Irak Tezkeresi’ne evet dedi
HDP'li Pervin Buldan Suriye - Irak Tezkeresi'ne evet dedi
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