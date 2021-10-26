26 Ekim 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HDP'li Pervin Buldan Suriye - Irak Tezkeresi'ne yanlışlıkla 'evet' dediği o anlar
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği anlarda TBMM'de ilginç anlar yaşandı. Tezkerenin TBMM'den geçmemesi için yoğun çaba harcayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oylama sırasında yanlışlıkla "evet" oyu kullandı. Buldan böylece Mehmetçik'in Irak-Suriye'de kalmasına 'yanlışlıkla da' olsa evet demiş oldu. İşte detaylar...