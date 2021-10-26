HDP’li Pervin Buldan Suriye - Irak Tezkeresi’ne evet dedi

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği anlarda TBMM'de ilginç anlar yaşandı. Tezkerenin TBMM'den geçmemesi için yoğun çaba harcayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oylama sırasında yanlışlıkla "evet" oyu kullandı. Buldan böylece Mehmetçik'in Irak-Suriye'de kalmasına 'yanlışlıkla da' olsa evet demiş oldu. İşte detaylar...