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HDP’li Özgür Çağlar'dan skandal sözler: Askeri operasyonların olmadığı bir yıl diliyorum! CHP'liler sessiz kaldı

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Giriş: 03.01.2023 10:44
Mersin’de Akdeniz Belediyesi meclis üyesi HDP’li Özgür Çağlar, yeni yıl ile ilgili dilek ve temennilerini iletirken, PKK/KCK’ya darbe üstüne darbe vurulan askeri operasyonları kastederek, “Askeri operasyonların olmadığı bir yıl dliyorum” dedi. HDP’li Çağlar’ın bu küstahça çıkışına başta Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak olmak üzere Cumhur İttifakı üyeleri tepki gösterdi. HDP’li Nuriye Arslan da Çağlar’a destek verirken, CHP’li üyeler ise sessiz kalmayı tercih etti.
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