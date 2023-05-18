18 Mayıs 2023, Perşembe
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HDP'li Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na destek: PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken ilk turda HDP ve PKK desteğine rağmen Kandil'deki dostlarını hayal kırıklığına uğratan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın Kılıçdaroğlu'na ikinci turda da destek vereceklerini açıklamasının ardından bir açıklama da HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'dan geldi. Sancar yaptığı açıklamada “PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.