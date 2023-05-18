18 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'li Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na destek: PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok

HDP'li Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na destek: PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2023 22:09
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken ilk turda HDP ve PKK desteğine rağmen Kandil'deki dostlarını hayal kırıklığına uğratan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın Kılıçdaroğlu'na ikinci turda da destek vereceklerini açıklamasının ardından bir açıklama da HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'dan geldi. Sancar yaptığı açıklamada “PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.
HDP’li Mithat Sancar’dan Kılıçdaroğlu’na destek
HDP'li Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na destek
Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek
"Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek"
CHP’li Hurşit Güneş’ten Başkan Erdoğan’a hakaret!
CHP’li Hurşit Güneş'ten Başkan Erdoğan’a hakaret!
Başkan Erdoğan’a destek çağrısı
Başkan Erdoğan’a destek çağrısı
Oylar firesiz sandığa taşınmalı
"Oylar firesiz sandığa taşınmalı"
Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmakta
"Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmakta"
PKK kanalında HDP’den Kılıçdaroğlu’na destek
PKK kanalında HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek
Tekirdağ Belediyesi’nden utandıran karar
Tekirdağ Belediyesi'nden utandıran karar
HDP’den Kılıçdaroğlu’na 2. tur desteği
HDP'den Kılıçdaroğlu'na 2. tur desteği
Hacılar Başkan Erdoğan’ı tercih etti!
Hacılar Başkan Erdoğan'ı tercih etti!
Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı
Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt
Daha Fazla Video Göster