08 Şubat 2022, Salı
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HDP’li Hüda Kaya’ya sert tepki: İnsanlıktan çıkmış bir davranıştır
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyadan çirkin paylaşımlarda bulunanlara siyasilerden de tepki geldi. Hem AK Parti hem MHP'li isimler bu tür davranışların suç olduğunu vurguladı. Tepkilerin odağında HDP'li Hüda Kaya'nın skandal sözleri de vardı.