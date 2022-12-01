01 Aralık 2022, Perşembe
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HDP'li Garo Paylan "PKK terör örgütüdür" diyemedi
HDP'li vekiller terör örgütü PKK/PYD ile olan bağlarını yaptıkları her açıklama ile gün yüzüne çıkarıyor. PKK'nın siyaset sahnesindeki temsilcisi HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Fatih Portakal'ın programında yeni bir skandala imza attı. Paylan, net soruya kaçamak yanıtlar vererek PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini açıkça belli etti.