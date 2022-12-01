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HDP'li Garo Paylan "PKK terör örgütüdür" diyemedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.12.2022 15:42
HDP'li vekiller terör örgütü PKK/PYD ile olan bağlarını yaptıkları her açıklama ile gün yüzüne çıkarıyor. PKK'nın siyaset sahnesindeki temsilcisi HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Fatih Portakal'ın programında yeni bir skandala imza attı. Paylan, net soruya kaçamak yanıtlar vererek PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini açıkça belli etti.
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