Meteoroloji'den uyarı! Sis, pus, sağanak… Hepsi aynı anda geliyor

Meteoroloji’den uyarı! Sis, pus, sağanak… Hepsi aynı anda geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, yurdun büyük bölümünde bulutluluğun artacağını ve birçok kentte sağanak geçişlerinin görüleceğini işaret ediyor. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışların gün içinde etkili olması bekleniyor. Antalya'dan Sivas'a, Samsun'dan Elazığ'a kadar geniş bir hat boyunca yer yer gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 06:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporu, yurdun geniş bir bölümünde yağışların etkisini sürdüreceğini ortaya koyarken sıcaklıkların hafta ortasından sonra yeniden yükseleceğine işaret ediyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer bölgelerde ortalamanın üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ NE ZAMAN AZALACAK?

Yurtta etkisini gösteren yağışlı sistemin salı ve çarşamba günü de süreceği ifade ediliyor. Hafta ortasından sonra yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Uzman Tek: "Ege Kıyıları Kuvvetli Yağış Alacak"

A Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle Ege kıyılarının önümüzdeki günlerde yoğun yağış alacağına dikkat çekti. Tek, İzmir ve çevresinde uzun süredir devam eden yağış azlığının baraj doluluklarını olumsuz etkilediğini hatırlatarak, "Bu eksiklik birkaç gün boyunca, hatta hafta sonuna kadar etkili olacak yağışlarla bir nebze kapanabilir" dedi.

Tek, bu sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda ve Akdeniz'in güneyinde yağışların yeniden görüleceğini, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve nemli havanın yurt genelinde yağmur geçişlerine yol açacağını belirtti.

