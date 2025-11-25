Meteoroloji’den uyarı! Sis, pus, sağanak… Hepsi aynı anda geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, yurdun büyük bölümünde bulutluluğun artacağını ve birçok kentte sağanak geçişlerinin görüleceğini işaret ediyor. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışların gün içinde etkili olması bekleniyor. Antalya'dan Sivas'a, Samsun'dan Elazığ'a kadar geniş bir hat boyunca yer yer gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 06:50