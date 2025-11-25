Meteoroloji’den uyarı! Sis, pus, sağanak… Hepsi aynı anda geliyor

Uzman Tek: "Ege Kıyıları Kuvvetli Yağış Alacak"

A Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle Ege kıyılarının önümüzdeki günlerde yoğun yağış alacağına dikkat çekti. Tek, İzmir ve çevresinde uzun süredir devam eden yağış azlığının baraj doluluklarını olumsuz etkilediğini hatırlatarak, "Bu eksiklik birkaç gün boyunca, hatta hafta sonuna kadar etkili olacak yağışlarla bir nebze kapanabilir" dedi.