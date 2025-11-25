Viral Galeri Viral Liste DSİ personel alımı kura tarihi: 1389 işçi sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ'nin personel alımı sürecine ilişkin isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Başvuru döneminin tamamlanmasıyla birlikte gözler kurum tarafından yapılacak kura çekimine çevrildi. Adaylar, takvimin açıklanacağı tarih ve sonuçların ne zaman duyurulacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki Devlet Su İşleri işçi alımı sonuçları hangi gün açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 06:21
DSİ'nin 2025 yılı personel alım sürecinde başvuruların tamamlanmasının ardından gözler artık kura çekimi ve sonuç duyurularına çevrildi. Kurumun taşra teşkilatında görev alacak adayların merakla beklediği takvimle ilgili araştırmalar yoğunlaşırken, DSİ'nin 1389 kişilik kadro için sonuçları hangi tarihte açıklayacağı gündemin üst sıralarında yer alıyor.

KURA SONUÇLARI 02 MART 2026'DA BELİRLENECEK

Alım sürecinde noter kurası, bu yıl da önceki dönemlerdeki uygulamalara paralel şekilde yürütülecek. Doğrudan kurayla alınacak 1.305 sürekli işçi kadrosu için, İŞKUR tarafından iletilen listelerde yer alan başvuru sahipleri arasından açık kadro kadar asıl ve dört katı kadar yedek aday 02 Mart 2026'da noter huzurunda belirlenecek. Bu adaylar herhangi bir sınava tabi tutulmayacak.

Sınav yöntemi uygulanacak 84 sürekli işçi pozisyonu için ise yine İŞKUR tarafından iletilen listeler üzerinden açık kadronun dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday kura çekimiyle seçilecek. Bu adaylar daha sonra kurumun düzenleyeceği yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlara dahil edilecek.

EVRAK TESLİMİ VE KURA SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Adayların 08–19 Aralık 2025 tarihleri arasında ilanda belirtilen genel ve özel şartlara uygun evraklarını başvurdukları Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar evraklarını ulaştırmayan adaylar kura sürecine dahil edilmeyecek.

Evrak kontrolü 22 Aralık 2025 ile 22 Şubat 2026 arasında ilgili müdürlüklerce yapılacak. Kura çekiminin yeri ve saati ise başvuru yapılan Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek. Sürecin tüm ayrıntıları ve duyurular çevrimiçi olarak paylaşılacak.

Kurum, ilan şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvurularının, süreç hangi aşamada olursa olsun iptal edilebileceğini belirtiyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ

DSİ'nin 1389 kişilik alımında 1305 pozisyon noter kurasıyla, 84 pozisyon ise sınav yoluyla doldurulacak. Kura ile alınacak kadroların branş dağılımı şöyle:

Usta yardımcısı 210 kişi, aşçı yardımcısı 154, şoför 154, düz işçi 140, bakımcı-yağcı 116, sürveyan 105, sondaj işçisi 69, treyler operatör yardımcısı 66, laborant yardımcısı 64, teknisyen 59, topoğraf 58, bekçi 44, su dağıtım teknisyeni 19, akaryakıtçı 15, hidrolog yardımcısı 13, jeofizik teknisyeni 7, alet operatörü 5, teknik ressam 2, pompaj istasyonu operatörü 2, döşemeci yardımcısı 1, fotoğrafçı 1 ve kompresör operatörü 1 kişi.

