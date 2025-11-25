DSİ personel alımı kura tarihi: 1389 işçi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KURA SONUÇLARI 02 MART 2026'DA BELİRLENECEK

Alım sürecinde noter kurası, bu yıl da önceki dönemlerdeki uygulamalara paralel şekilde yürütülecek. Doğrudan kurayla alınacak 1.305 sürekli işçi kadrosu için, İŞKUR tarafından iletilen listelerde yer alan başvuru sahipleri arasından açık kadro kadar asıl ve dört katı kadar yedek aday 02 Mart 2026'da noter huzurunda belirlenecek. Bu adaylar herhangi bir sınava tabi tutulmayacak.

Sınav yöntemi uygulanacak 84 sürekli işçi pozisyonu için ise yine İŞKUR tarafından iletilen listeler üzerinden açık kadronun dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday kura çekimiyle seçilecek. Bu adaylar daha sonra kurumun düzenleyeceği yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlara dahil edilecek.