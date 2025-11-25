DSİ personel alımı kura tarihi: 1389 işçi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ
DSİ'nin 1389 kişilik alımında 1305 pozisyon noter kurasıyla, 84 pozisyon ise sınav yoluyla doldurulacak. Kura ile alınacak kadroların branş dağılımı şöyle:
Usta yardımcısı 210 kişi, aşçı yardımcısı 154, şoför 154, düz işçi 140, bakımcı-yağcı 116, sürveyan 105, sondaj işçisi 69, treyler operatör yardımcısı 66, laborant yardımcısı 64, teknisyen 59, topoğraf 58, bekçi 44, su dağıtım teknisyeni 19, akaryakıtçı 15, hidrolog yardımcısı 13, jeofizik teknisyeni 7, alet operatörü 5, teknik ressam 2, pompaj istasyonu operatörü 2, döşemeci yardımcısı 1, fotoğrafçı 1 ve kompresör operatörü 1 kişi.