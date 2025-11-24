G20 Liderler Zirvesi dönüşünde flaş mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ziyaret ve zirveyle ilgili genel bir değerlendirme yaparken; gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Ticaret savaşlarının küresel dünyaya zarar verdiğini söyleyen Erdoğan, "Enerji güvenliği lüks değil, stratejik bir zorunluluktur." dedi. Gazze'de ateşkese rağmen akan kanın durmaması ile ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, "İsrail'i böylesi pervasız hale getiren ülkeler bir an önce elini taşın altına koymalıdır." ifadesini kullandı. Netanyahu'nun Suriye ile ilgili pervasız sözlerine de değinen Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaparken; "Benzeri bir tehdit ve tehlikeyle tekrar karşılaşmak istemeyiz, ama karşılaşırsak da gereğini yaparız." dedi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşla ilgili de konuşan Erdoğan, barış için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.