HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler: "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir"

6'lı koalisyon ile pazarlık masasına oturan HDP, Nevruz kutlamalarını terör geçidine çevirmeyi sürdürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'da "Sayın Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit kaldırılsın" ifadelerini kullanırken, İzmir'de konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, terörist başına 'selam' gönderdi, "Özgürleşeceği günler yakındır" diye seslendi. Bugün de HDP'nin ağır toplarından Ahmet Türk Diyarbakır'da, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir." dedi. Dün Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmiş, Kürt sorunu başta olmak üzere birçok konuda aynı düşündüklerini açıklamıştı. Daha önce Mithat Sancar yaptığı bir açıklamada, "CHP ile Öcalan ve PKK konusunda fikir ayrılığı yok" demişti. Kulislerdeki bilgilere göre; HDP, aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.