04 Mayıs 2023, Perşembe
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HDPKK'lı Mithat Sancar: Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız
Yedili koalisyonun içinde yer alan Meral Akşener'in "Mithat Hoca" ifadeleriyle saygı gösterdiği HDP'li Mithat Sancar yaptığı açıklamada "Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız. Kayyum atanan belediyeleri geri alacağız. AKP-MHP İttifakını mutlaka göndereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...