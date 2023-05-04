04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDPKK'lı Mithat Sancar: Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız

HDPKK'lı Mithat Sancar: Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2023 22:23
Yedili koalisyonun içinde yer alan Meral Akşener'in "Mithat Hoca" ifadeleriyle saygı gösterdiği HDP'li Mithat Sancar yaptığı açıklamada "Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız. Kayyum atanan belediyeleri geri alacağız. AKP-MHP İttifakını mutlaka göndereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız
"Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız"
Duyanlara duymayanlara...
"Duyanlara duymayanlara..."
Bakan Bozdağ’dan The Economist’e yanıt
Bakan Bozdağ'dan The Economist'e yanıt
Trabzon’da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Trabzon'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Ukrayna heyetinin eylemine müdahale
Ukrayna heyetinin eylemine müdahale
Kılıçdaroğlu talimatı Kandil’den alıyor
"Kılıçdaroğlu talimatı Kandil’den alıyor"
Türkiye’deki seçim tarihine geçti
Türkiye'deki seçim tarihine geçti
Kılıçdaroğlu CHP’nin başına nasıl geçti?
Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geçti?
Vaatler sallama projeler çalıntı
Vaatler sallama projeler çalıntı
CHP’li Öymen’den çarpıcı Kılıçdaroğlu açıklaması
CHP’li Öymen’den çarpıcı Kılıçdaroğlu açıklaması
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
Şehit yakınlarından 7’li koalisyona tepki!
Şehit babasından 7’li koalisyona tepki
Şehit babasından 7’li koalisyona tepki
Daha Fazla Video Göster