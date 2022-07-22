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HDP’in seçim sponsoru Kandil! HDP'li vekillerin seçimini Kandil'de yapmışlar

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Giriş: 22.07.2022 09:24
Güncelleme:22.07.2022 09:25
Gri listede aranırken PKK'dan kaçan Merdan Rüştü Ovalıoğlu, ifadesinde, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'nin milletvekili listesinin Kandil'de hazırlandığını, adaylarla burada tek tek görüşüldüğünü söyledi. Ovalıoğlu, 12'si halen milletvekili 17 kişiyle ilgili tanıklıklarını ayrıntılarıyla anlattı. HDP ile terör örgütü PKK arasındaki yakın ilişki zaten biliniyor. Ama gri listede aranırken teslim olan PKK'lı terörist Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun savcılığa verdiği ifadeyle bir kez daha belgelendi. Öyle ki itirafçı olan Ovalıoğlu, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın terörden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a, hdp eş başkanı olduğu dönemde, seçim çalışmasında kullanılmak üzere 16 milyon dolar gönderdiğini söyledi.
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