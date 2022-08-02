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HDP’den Meral Akşener ve Mansur Yavaş’a adaylık vetosu!

A Haber
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Giriş: 02.08.2022 13:33
Ortak adaylık için Millet İttifakı’na açık kapı bırakan HDP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylığına tümden karşı. Son açıklama eski HDP Milletvekili Ziya Pir' den geldi Ziya Pir iki isme de oy verilmeyeceğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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