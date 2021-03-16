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HDP'den İyi Parti'ye 'operasyona alet olmayın' çağrısı

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Giriş: 16.03.2021 18:09
Güncelleme:16.03.2021 18:19
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aynı mesaj içerisinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması İyi Parti'den tepkilere neden olmuştu. HDP'den ilk yanıt geldi, Mithat Sancar, İyi Parti'ye "operasyona alet olmayın" diye seslendi. Fezleke ve kapatma davalarıyla ilgili ise gündemimizde yok açıklamasında bulundu.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar grup toplantısında çıktı kürsüye, gündeminde İyi Partili bir çok ismin HDP'ye olan tepkisi vardı.
"Operasyona alet oluyorlar" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aynı mesaj içerisinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünya kadınlar gününü kutlaması İyi Parti'den tepkilere neden olmuştu. Sancar, yaşanan bu gelişmeyle ilgili "Muhalefet güçlü bir birliktelik oluşturulursa bütün bu hesapları boşa çıkarmak son derece kolaydır" dedi.
Sancar, gündemdeki fezleke ve kapatla tartışmalarıyla ilgili ise "Bizm de gündemimizde ne kapatma davası var ne de fezlekeler var" ifadelerini kullandı.
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