02 Şubat 2023, Perşembe
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HDP’den 6’lı koalisyona tepki: 240 sayfa yazacaksın içinde HDP olmayacak
6’lı mutabakat metninde "HDP" ilgili bir çok başlık var. Ancak bunlar "şeffaf" şekilde ifade edilmedi. Hatta 240 sayfalık metinde HDP isminin zikredilmemesi Eş Genel Başkan Sezai Temelli'yi rahatsız etti. Temelli bir kez daha 6’lı koalisyona "şeffaflık" çağrısı yaptı ve "Diyalog olmadan, destek beklemeyin" mesajı verdi.