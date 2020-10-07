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HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı

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Giriş: 07.10.2020 19:34
Güncelleme:07.10.2020 20:08
Son dakika... TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı. Yargı sürecinde Tuma Çelik için 18 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
Tuma Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı
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