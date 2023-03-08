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HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? HDP'den "ziyarete bekliyoruz" daveti

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 14:13
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.
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