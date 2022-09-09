CHP'li Barış Yarkadaş belediyelerden ihale alan İYİ Partililerin isimlerini belgeleriyle paylaştı. Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İYİ Parti üzerinden atama yapıldığını da ifade etti. Yarkadaş'ın İYİ Parti'ye suç duyurusu yanıtı sert oldu. HDP desteği ile ihale alan İYİ Partililer kim? A Haber muhabirleri Tülay Ağaoğlu ve Kübra Kılıç detayları aktardı.

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