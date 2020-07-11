Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı: Ne yaparsanız yapın ama unutmayın

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Srebrenitsa paylaşımı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı geldi.

Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tarih: 11 Temmuz 1995

Zulmün Adı: #Srebrenitsa

"Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."

Aliya İzzetbegoviç