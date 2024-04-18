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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira geliri beyannamesi için çağrı yaptı: 400 binden fazla mükellef tespit ettik

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 14:27
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından kira geliri beyannamesine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek şunları söyledi: "Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız. "
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