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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomide 3 ana hedefi açıkladı: Tek haneli enflasyon, borç oranı düşüşü, sürdürülebilir cari açık

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 12:40
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir." dedi. Bakan Şimşek ayrıca ikinci hedefin borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak, üçüncü hedefi ise sürdürülebilir cari açık olarak açıkladı. Bakan Şimşek vergilerle ilgili düzenleme olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt verirken; KDV, MTV ve gelir vergisi ile ilgili "Genel oranlarında artış olmayacak." dedi.
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