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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretim verileri açıklaması

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Giriş: 14.09.2020 10:58
Güncelleme:14.09.2020 11:04
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,4; perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttı" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık. Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,4; perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 20,2 yükseldi" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'tan sanayi üretim verileri açıklaması
Bakan Albayrak'tan sanayi üretim verileri açıklaması
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