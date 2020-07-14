Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan konut satışları açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yüzde 209.7 gerçekleşen konut satışları ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak, “Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışları konusunda bir son dakika açıklaması yaptı ve kamu bankalarının verdiği desteğin etkisini gösterdiğini ifade etti.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı o açıklama:

"DESTEK ETKİSİNİ GÖSTERDİ"

"Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi.

"TARİHİN EN YÜKSEK RAKAMI"

Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun."