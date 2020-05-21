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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan camilerde "Çav Bella" provokasyonuna sert tepki | Video

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Giriş: 21.05.2020 17:24
Güncelleme:21.05.2020 17:26
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir'deki camilerde "Çav Bella" provokasyonuna sert tepki gösterdi. Bakan Albayrak, "'Camiler kırmızı çizgimizdir' diyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki camilerde "Çav Bella" provokasyonuna bir tepki de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hamd olsun Müslüman bir ülke olarak #Camilerkırmızıçizgimiz diyoruz ve milletimizin bu şuuru taşıdığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'tan Çav Bella provokasyonuna sert tepki
Bakan Albayrak'tan "Çav Bella" provokasyonuna sert tepki
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