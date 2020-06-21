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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı Babalar Günü mesajı | VİDEO

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Giriş: 21.06.2020 14:14
Güncelleme:21.06.2020 14:24
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından, "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum." mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Babalar Günü' vesilesiyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir video paylaştı.

Hem babası usta Gazeteci Sadık Albayrak hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan için önemli sözlerin de bulunduğu videoyu, Bakan Albayrak, "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" mesajıyla yayınladı.

Bakan Albayrak'tan anlamlı Babalar Günü mesajı
Bakan Albayrak'tan anlamlı Babalar Günü mesajı
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