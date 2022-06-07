Hayatını kaybeden yazar Mevlana İdris Zengin’in kardeşi A Haber’e konuştu

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayata gözlerinin yumdu. Mevlana İdris Zengin’in kardeşi olan Minika Dergileri Genel Yayın Yönetmeni Hacı Salih Zengin A Haber’e özel açıklamalardan bulundu. Hacı Salih Zengin, “Tüm sevenlerinin ve dostlarının başı sağ olsun. O bütün çocukların abisiydi. Kitaplarıyla, yazdıklarıyla ve duruşuyla gülümsemesiyle hep çocukların yanında yer aldı. Onun yanından melekler ve çocuklar eksik olmasın. Mevlana hep susarak yaşadı ve geride suskun bir dünya bıraktı.” ifadelerini kullandı.

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