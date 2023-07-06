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Hava ambulansı hastaların imdadına yetişiyor! 2023’de binden fazla hasta taşındı

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 12:04
Doğu Karadeniz bölgesi, Türkiye'de hava ambulanslarının en sık kullanıldığı bölgelerden biridir. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta anlattı.
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