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Hatay'daki 6.4'lük deprem anı kamerada

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Giriş: 20.02.2023 20:42
Hatay'da çevre illerde hissedilen 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddeti kameralara yansıdı.
Hatay’da 6,4 büyüklüğünde yeni deprem!
Hatay'da 6,4 büyüklüğünde yeni deprem!
Hatay’daki 6.4’lük deprem anı kamerada
Hatay'daki 6.4'lük deprem anı kamerada
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