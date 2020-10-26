Hatay'da terör saldırısı! Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan ilk açıklama geldi

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir terör saldırısı meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir.'' ifadelerini kullandı.