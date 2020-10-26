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Hatay'da terör saldırısı! Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan ilk açıklama geldi

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Giriş: 26.10.2020 21:50
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir terör saldırısı meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir.'' ifadelerini kullandı.
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