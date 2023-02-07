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Hatay'da İskenderun Limanı'nda yangın! A Haber bölgede

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Giriş: 07.02.2023 10:03
Türkiye’yi sarsan 2 büyük depreminden ardından İskenderun Limanı’nda konteynerlerde çıkan yangın 2. gününde sürüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik o noktadan son durumu aktardı.
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