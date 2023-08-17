17 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hatay’da enkazlardan 550 tarihi eser çıkarıldı! Tarihe ve ecdada saygı

Hatay’da enkazlardan 550 tarihi eser çıkarıldı! Tarihe ve ecdada saygı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2023 13:12
Hatay'da depremde yıkılan enkazlardan 550 tarihi eser kurtarıldı. Eserler restorasyonun ardından tekrar kullanılacak. Detayları o noktada bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da önemli açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’ten dolandırıcılara operasyon!
MİT'ten dolandırıcılara operasyon!
Hatay’da enkazlardan 550 tarihi eser çıkarıldı! Tarihe ve ecdada saygı
Hatay’da enkazlardan 550 tarihi eser çıkarıldı! Tarihe ve ecdada saygı
MSB’den flaş açıklamalar
MSB'den flaş açıklamalar
Ulaştırma Bakanı ile bir gün!
Ulaştırma Bakanı ile bir gün!
İşte Atatürk’ün bilinmeyen görüntüleri
İşte Atatürk’ün bilinmeyen görüntüleri
İstanbul büyük depreme hazırlanıyor mu?
İstanbul büyük depreme hazırlanıyor mu?
İzmir’de kentsel dönüşüm bilmecesi!
İzmir’de kentsel dönüşüm bilmecesi!
Özel adam mı oldu? Ne planlıyorlar
"Özel" adam mı oldu? Ne planlıyorlar
Bakan Işıkhan’dan yeni açıklama
Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama
İETT otobüsü denize düştü! A Haber olay yerinde
İETT otobüsü denize düştü! A Haber olay yerinde
Göçmen kaçakçılarına operasyon!
Göçmen kaçakçılarına operasyon!
Almanya’da PKK yandaşlarından camiye saldırı
Almanya’da PKK yandaşlarından camiye saldırı
Daha Fazla Video Göster