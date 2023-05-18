18 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hangi FETÖ'cü hangi ülkede? İşte FETÖ'nün Batı'da serbestçe dolaşan sözde gazetecileri

Hangi FETÖ'cü hangi ülkede? İşte FETÖ'nün Batı'da serbestçe dolaşan sözde gazetecileri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2023 13:41
FETÖ'cü gazeteciler Batı'da saklanıyor. Hangi FETÖ'cü gazeteci hangi ülkede terör propagandası yapıyor? Detayları A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oylar firesiz sandığa taşınmalı
"Oylar firesiz sandığa taşınmalı"
Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmakta
"Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmakta"
PKK kanalında HDP’den Kılıçdaroğlu’na destek
PKK kanalında HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek
Tekirdağ Belediyesi’nden utandıran karar
Tekirdağ Belediyesi'nden utandıran karar
HDP’den Kılıçdaroğlu’na 2. tur desteği
HDP'den Kılıçdaroğlu'na 2. tur desteği
Hacılar Başkan Erdoğan’ı tercih etti!
Hacılar Başkan Erdoğan'ı tercih etti!
Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı
Titanik’in en net görüntüleri yayınlandı
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına Rus uzmandan yanıt
Çeliği sanata dönüştüren eller
Çeliği sanata dönüştüren eller
Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir
"Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir"
İzmir’de sağanak sonrası su baskını!
İzmir'de sağanak sonrası su baskını!
CHP’den U dönüşü!
CHP'den U dönüşü!
Daha Fazla Video Göster