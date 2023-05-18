Hangi FETÖ'cü hangi ülkede? İşte FETÖ'nün Batı'da serbestçe dolaşan sözde gazetecileri

FETÖ'cü gazeteciler Batı'da saklanıyor. Hangi FETÖ'cü gazeteci hangi ülkede terör propagandası yapıyor? Detayları A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN