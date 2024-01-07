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Hangi büyükşehir adayları açıklanacak? İstanbul adayı kim?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 13:07
AK Parti’de 11’i büyükşehir 26 ilde adaylar belli oluyor. Peki İstanbul adayı kim olacak? AK Parti’nin seçim stratejisi ne ve seçim kampanyası nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile gazeteci Cüneyt Bozkurt değerlendirdi.
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