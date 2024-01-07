07 Ocak 2024, Pazar
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Hangi büyükşehir adayları açıklanacak? İstanbul adayı kim?
AK Parti’de 11’i büyükşehir 26 ilde adaylar belli oluyor. Peki İstanbul adayı kim olacak? AK Parti’nin seçim stratejisi ne ve seçim kampanyası nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile gazeteci Cüneyt Bozkurt değerlendirdi.