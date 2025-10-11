11 Ekim 2025, Cumartesi
Hamas'tan silahsızlanma açıklaması: Yalnızca Filistin'e silah teslim ederiz
Gazze'de ateşkesin ilk aşaması uygulanmaya başladı. Anlaşmanın ikinci aşamasında Hamas'ın silah bırakma süreci yer alıyor. Ancak Hamas lideri Besim Naim, Özgür Filistin devleti kurulana kadar silah bırakmayacaklarını vurguladı. Anlaşmanın bozulmaması için Trump'ın Netanyahu'ya baskı yapmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.