Hamas’tan silahsızlanma açıklaması: Yalnızca Filistin’e silah teslim ederiz

Gazze'de ateşkesin ilk aşaması uygulanmaya başladı. Anlaşmanın ikinci aşamasında Hamas'ın silah bırakma süreci yer alıyor. Ancak Hamas lideri Besim Naim, Özgür Filistin devleti kurulana kadar silah bırakmayacaklarını vurguladı. Anlaşmanın bozulmaması için Trump'ın Netanyahu'ya baskı yapmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

