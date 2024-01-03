03 Ocak 2024, Çarşamba
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Hamas'ın 2 numarası Aruri’ye yönelik suikastın yapıldığı Beyrut'tan canlı yayın! Bölgede son durum ne?
İsrail' ait insansız hava araçları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda Hamas'ın siyasi kanadının liderlerinden Salih El Aruri hayatını kaybetti. Bölgedeki son durumu Anadolu Ajansı muhabiri İdris Okuducu A Haber’de aktardı.