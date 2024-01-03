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Hamas'ın 2 numarası Aruri’ye yönelik suikastın yapıldığı Beyrut'tan canlı yayın! Bölgede son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 12:04
İsrail' ait insansız hava araçları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda Hamas'ın siyasi kanadının liderlerinden Salih El Aruri hayatını kaybetti. Bölgedeki son durumu Anadolu Ajansı muhabiri İdris Okuducu A Haber’de aktardı.
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