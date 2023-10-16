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"Hamas saldırıyor" anonsunu duyunca kaçtı

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 11:10
İsrailli meclis üyesi Danny Danon, destek vermek için İsrail askerlerinin yanına gitti. "Hamas saldırıyor" anonsunu duyunca bakın nasıl kaçtı...

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