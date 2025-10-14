14 Ekim 2025, Salı

Hamas-İsrail arasında esir takası yapıldı! Bölgeden son durum ne?

Hamas-İsrail arasında esir takası yapıldı! Bölgeden son durum ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 09:26
Gazze'de varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hamas elindeki esirlerin tamamını teslim ederken, Filistinli mahkumlar da Batı Şeria ve Gazze'ye ulaştı. Zirve için Şarm El-Şeyh'e giden ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze'de sağlanan ateşkes konusunda önemli mesajlar verdi. Trump, "Bana göre Gazze müzakerelerinde ikinci aşama başladı. " dedi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
