14 Ekim 2025, Salı
Hamas-İsrail arasında esir takası yapıldı! Bölgeden son durum ne?
Gazze'de varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hamas elindeki esirlerin tamamını teslim ederken, Filistinli mahkumlar da Batı Şeria ve Gazze'ye ulaştı. Zirve için Şarm El-Şeyh'e giden ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze'de sağlanan ateşkes konusunda önemli mesajlar verdi. Trump, "Bana göre Gazze müzakerelerinde ikinci aşama başladı. " dedi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.