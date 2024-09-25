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Haluk Bilginer firari Can Dündar ve Erk Acarer ile yemekte buluştu

Haluk Bilginer firari Can Dündar ve Erk Acarer ile yemekte buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tülay Tosun
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Giriş: 25.09.2024 09:16
Oyuncu Haluk Bilginer, Firariler Can Dündar ve Erk Acarer ile Almanya'da yemekte bir araya geldi. Haluk Bilginer'e sosyal medyadan tepki yağdı.
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