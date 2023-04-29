29 Nisan 2023, Cumartesi
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Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine sert yanıt: Tebrik etmek yerine ABD şirketine tahsis edeceğiz diyor
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine sert sözlerle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "siyasallaşma" iddialarına yanıt veren Bayraktar "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor." diye konuştu. Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST nedeniyle tebrik etmek yerine 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' demesine de tepki gösterdi.