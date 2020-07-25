Halk TV'den Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine sansür! Resmen dalga geçtiler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük tahakkümü altında ezilen CHP ve yayın organlarının anti demokratik hareketlerine bir yenisi eklendi. CHP yönetiminden gelen talimatlarla A'dan Z'ye yayın akışını tayin eden Halk TV, Kılıçdaroğlu'na muhalif isimler olan Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman'ın konuşmaları devam ederken canlı yayında Kılıçdaroğlu türküsü çığırdı.