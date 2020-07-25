25 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Halk TV'den Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine sansür! Resmen dalga geçtiler

Halk TV'den Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine sansür! Resmen dalga geçtiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2020 19:06
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük tahakkümü altında ezilen CHP ve yayın organlarının anti demokratik hareketlerine bir yenisi eklendi. CHP yönetiminden gelen talimatlarla A'dan Z'ye yayın akışını tayin eden Halk TV, Kılıçdaroğlu'na muhalif isimler olan Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman'ın konuşmaları devam ederken canlı yayında Kılıçdaroğlu türküsü çığırdı.
Halk TV'den Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine sansür! Resmen dalga geçtiler
Halk TV'den Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine sansür! Resmen dalga geçtiler
Başkan Erdoğan Prof. Dr. Halil İnalcık mesajı
Başkan Erdoğan Prof. Dr. Halil İnalcık mesajı
Bakanlık duyurdu! Turuncu listedeki terörist öldürüldü
Bakanlık duyurdu! Turuncu listedeki terörist öldürüldü
Başkam Erdoğan Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Başkam Erdoğan Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
ABD'de Halkbank'a açılan davanın perde arkasında ne var?
ABD'de Halkbank'a açılan davanın perde arkasında ne var?
MSB'den Doğu Akdeniz paylaşımı: Hava Kuvvetlerimiz...
MSB'den Doğu Akdeniz paylaşımı: Hava Kuvvetlerimiz...
Başkan Erdoğan: Karada, denizde, havada, her yerde...
Başkan Erdoğan: Karada, denizde, havada, her yerde...
Başkan Erdoğan resti çekti: Çıkın meydana...
Başkan Erdoğan resti çekti: Çıkın meydana...
CHP'de kurultay günü! A Haber'de çarpıcı yorumlar
CHP'de kurultay günü! A Haber'de çarpıcı yorumlar
Dev projede tarihi gün!
Dev projede tarihi gün!
Ayasofya'nın gizemli tarihi! Ayasofya nasıl inşa edildi?
Ayasofya'nın gizemli tarihi! Ayasofya nasıl inşa edildi?
Daha Fazla Video Göster