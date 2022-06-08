Halk TV'de teröristleri sevindiren yaklaşım! Harekat öncesi PKK'yı meşrulaştırma çabası

Türkiye sınırlarını tehdit eden terör unsurlarını yok etmek için Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Halk TV ise, haberi kanalında aktarırken skandal ifadeler kullanıp adeta teröristleri sevindiren bir dil kullandı. Harita üzerinden Suriye'deki son durumu anlatan sunucu Burak Tatari, terör örgütü YPG/PKK'nın elindeki bölgeleri, Suriye Demokratik Güçleri'nin bölgesi olarak tanımladı. Bu tanımlamayı ABD, terör örgütü YPG/PKK'yı gizlemek için ortaya atmıştı.